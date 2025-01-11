وصفة هندية رهيبة لتطويل الشعر وتنعيمه زي الحرير خلال 7 أيام

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رياض - احمد صلاح - وصفة هندية رهيبة لتطويل الشعر وتنعيمه زي الحرير، عادت ما نرى أن النساء في الهند يمتلكن شعر طويل وناعم للغاية ويعود السبب إلى استخدامهم الزيوت الهندية والوصفات الهندية الرهيبة المعروفة بفوائدها التي لا تعد ولا تحصى، و تساعد في تطويل الشعر وكثافته خلال وقت قليل جدا، وأيضا تساعد هذه الوصفات على تنعيم الشعر وجعله حريريا خلال 7 أيام فقط من الاستخدام لذلك سنوفر إلى حضراتكم من خلال هذا المقال أكثر وصفة هندية رهيبة لتطويل الشعر وتنعيمه زي الحرير.

وصفة هندية رهيبة لتطويل الشعر وتنعيمه زي الحرير

المكونات:

كوب واحد من اللبن الرائب.

أربعة ملاعق من مسحوق الأملا.

طريقة التحضير والاستخدام:

احضري طبق مناسب وضعي فيه كل من اللبن الرائب ثم مسحوق الأملا و قومي بخفق المكونات سويا حتى تتجانس.

ثم أضيفي الخليط على الشعر بعد تقسيمه إلى أربع أجزاء وتدليكه من الفروة حتى نهاية الشعر لتحصلي على نتائج أكثر من رائعة خلال سبع أيام فقط.

وصفة هندية رهيبة لتطويل الشعر وتنعيمه زي الحرير

وصفة هندية لتطويل الشعر

المكونات:

4 ملاعق من الماء.

ملعقتين من جل الصبار الطازج.

طريقة الاستخدام:

أضيفي كلا من جل الصبار مع الماء و اخفقي المكونات جيدا، ثم قومي بوضعها على فروة الرأس وعلى الشعر بالكامل.

ثم اتركيه على الشعر دائما، ويتم تكرار هذه الوصفة اربع مرات في الأسبوع وسوف تحصلين على شعر طويل وناعم للغاية.

وصفة تنعيم الشعر

احضري ملعقتين من النشا، واخفقيهم مع 3 ملاعق من العسل الأبيض.

ثم أضيفي إليهم ملعقة من الزبادي وملعقتين من زيت الزيتون.

بعد خفق المكونات سوياً والتأكد من خلوها من أي كتل، قسمي الشعر واتركي الماسك على الشعر لمدة ساعتين مع مراعاة تغطيته بكيس بلاستيك.

يغسل الشعر ويكرر الماسك مرة واحدة فى الأسبوع واستمتعي بشعر ناعم على الدوام.

تطويل الشعر 10سم في الأسبوع