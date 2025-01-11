انت الأن تتابع خبر “العالم كله فى حالة ذهول".. اكتشاف عشبة سحرية برخص التراب تمنع إرتفاع الكولسترول وتحارب السرطان.. وفيها علاج ساحر للقولون والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الكمون من أشهر التوابل الموجودة والتي لا غنى عنها في المطبخ حيث يدخل فى العديد من الاكلات فيعطي مذاق لذيذ ونكهة مميزة، هيعتبر من الاساسيات التي لا تستغني عنها ربات البيوت في المنزل وفي العالم أجمع، ولكن بخلاف ذلك فهو له فوائد صحيه جبارة قد لا يعلمها الكثيرون فهي تحمي وتقي من الأمراض وهذا ما نوضحه لكم من خلال موقعنا في السطور التالية.
فوائد بذور الكمون للصحة
- تتمتع بذور الكمون بخصائص مناعية مذهلة ومضادة للبكتيريا، ومضادة للأورام، وتعمل العناصر التي بداخله على تسهيل إفراز اللعاب، وتنشيط الإنزيمات المعوية، وهو ما يسهل عملية الهضم، كنا يعالج ضعف الشهية، وأمراض القلب والقيء والإسهال، والوذمة، كما يحتوي على نسبة كبيرة من الحديدؤ وهي مصدر للمنغنيز، والكالسيوم، وفيتامين “B-1“، والفوسفور، وهناك تقارير تشير إلى انه يحسن الذاكرة ويقلل من حدة التوتر.
- ويؤكد الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”المكتبة الوطنية للطب” في أمريكا أن هناك أدلة كافية تشير إلى أن الأنشطة البيولوجية والطبية الحيوية للكمون، تُعزى بشكل عام إلى مكوناته النشطة، مثل “التربين” و”الفينولات” و”الفلافونيدات” وأنه يستخدم بشكل واسع في الطب البديل لعلاج مجموعة من الأمراض فهو يعالج نقص شحميات الدم والسرطان
- وفى هذا السياق، أكدت الصحة الكويتية، من خلال حسابها الرسمي على إكس، في وقت سابق، أن تناول الكمون يعمل على علاج الغازات والانتفاخ الذي يحدث بسبب القولون العصبي، ويستخدم الكمون في المطبخ بشكل واسع فيمكن إضافته إلى الأكلات أو تناوله كمشروب للحصول على الفوائد الصحية التي بداخله.