تنعيم الشعر الخشن وتطويله والتخلص من الهيشان والتساقط روتين متكامل لن تستغني عنه

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رياض - احمد صلاح - يحتاج الشعر الخشن إلى الرعاية والاهتمام بشكل أكبر من الشعر الناعم والأملس حيث يحتاج إلى الترطيب الدائم للحفاظ على حيويته لذلك يتم البحث عن طرق تنعيم الشعر الخشن وتطويله وذلك بخلطات طبيعية لنتائجها الفعالة وتأثيرها القوي والسريع على الشعر بالإضافة إلى سهولة استخدامها وعدم تكلفتها على العكي من المواد الكيميائية.

تنعيم الشعر الخشن وتطويله

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها في تنعيم الشعر والتي من ضمنها الآتي:

وصفة اللبن والعسل

كل من اللبن والعسل لهم تأثير قوي على الشعر في إعطائه الرطوبة التي يحتاجها وإعطائه النعومة والترطيب اللازم له.

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من العسل الطبيعي.

كوب من اللبن.

طريقة التطبيق

يتم إضافة العسل إلى الحليب ووضعه في زجاج رذاذ.

يتم رج الزجاجة جيدًا حتى يمتزج العسل في اللبن.

يتم رش الخليط على الشعر بالكامل من الفروة الرأس حتى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو للتخلص من الخليط.

يمكن تطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.

خلطة البيض وزيت الزيتون

البيض يعتبر من أكثر المواد الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر وتنعيمه، بالإضافة إلى أن زيت الزيتون يعطيه الترطيب واللمعان الذي يحتاجه.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

بيضتان.

طريقة التطبيق

يتم خفق البيض جيدًا ويتم إضافة زيت الزيتون إليه، ويتم تقليبهم مع بعض حتى يصبح الخليط متجانس.

يتم تطبيق الخليط على الشعر بالكامل ويترك لمدة ساعة كاملة وبعدها يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الذي يتناسب مع نوع الشعر.

للحصول على أفضل النتائج من استخدام هذه الوصفة لا بد من الانتظام على استخدامها بشكل مستمر.

يمكن تطبيق الخليط على الشعر من مرتين إلى ثلاثة مرات،