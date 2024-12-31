انت الأن تتابع خبر "وصفة هترجع العجوزة صبية".. حطي معلقة شاي على البصل ولن تتخيلي النتيجة | خلاص مفيش مستحيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الشيب المبكر من المشاكل المنتشرة التي تؤثر على الكثيرين، خاصة في ظل التوترات اليومية والتغيرات البيئية التي قد تلحق الضرر بصحة الشعر، ومع تزايد الإقبال على الحلول الطبيعية، يظهر الشاي بالبصل كأحد العلاجات المنزلية الفعّالة التي تساهم في تقليل ظهور الشيب وتعزيز صحة الشعر، هذه الخلطة تجمع بين فوائد الشاي الغني بمضادات الأكسدة وخصائص البصل التي تحفز نمو الشعر وتزيد من لمعانه، مما يجعلها وصفة مميزة لمكافحة الشيب المبكر.

تأثير الشاي والبصل على صحة الشعر

البصل

يعد البصل من العناصر الطبيعية الغنية بالكبريت، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في إنتاج الكيراتين، البروتين المسؤول عن تعزيز قوة الشعر ولمعانه، يحتوي البصل أيضًا على مضادات أكسدة تساعد في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يُحفز بصيلات الشعر على النمو بشكل صحي، بالإضافة إلى ذلك، يساهم البصل في تعزيز صحة فروة الرأس، مما يجعله من العوامل الأساسية للوقاية من تساقط الشعر والشيب المبكر.

الشاي

سواء كان الشاي أخضر أو أسود، فإنه يحتوي على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضارة بالجسم، بالنسبة للشعر، يساعد الشاي في تقليل التلف الناتج عن العوامل البيئية، كما أنه يحسن اللون الطبيعي للشعر ويمنحه إشراقة حيوية، يُعتقد أيضًا أن للشاي تأثيرًا مضادًا للشيخوخة، مما يساعد في تأخير ظهور الشيب وتحسين صحة بصيلات الشعر.

المكونات المطلوبة

– حبة بصل كبيرة

– 2 كوب من الماء

– ملعقة كبيرة من الشاي (أسود أو أخضر)

– ملعقة من العسل (اختياري، لتحسين الطعم)

طريقة التحضير

1. تحضير البصل، قشري البصل وقطعيه إلى شرائح صغيرة،للحصول على أفضل النتائج، استخدمي بصلًا طازجًا.

2. غلي الشاي، ضعي الماء في وعاء واتركيه يغلي، أضيفي ملعقة الشاي واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق، ثم ارفعيه عن النار.

3. إضافة البصل، ضعي شرائح البصل في الماء المغلي مع الشاي، واتركي الخليط ينقع لمدة 15 دقيقة ليتم دمج الفوائد والنكهات.

4. تصفية الخليط، بعد أن يبرد السائل، قومي بتصفية الخليط للتخلص من قطع البصل، إذا أردت تحسين الطعم، يمكنك إضافة ملعقة من العسل الطبيعي.

كيفية الاستخدام