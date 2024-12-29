انت الأن تتابع خبر عطار ابن حلال قالي عليها.. عشبة ب5 جنيه في العطارة هتخلصك من الكحة والبلغم والإنفلونزا الموسمية من اول استخدام !!.. احلي من صيداليه بحالها !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الأعشاب الطبيعية من أقدم وأهم وسائل العلاج التي استخدمها الإنسان للتخلص من الأمراض المختلفة ومن بين هذه الأعشاب توجد عشبة رخيصة الثمن ومتوفرة بسهولة في العطارات، ولكنها تحمل فوائد مذهلة للصحة، سنتعرف في هذا المقال على هذه العشبة السحرية، وكيف يمكن أن تساعدك في التخلص من الكحة والبلغم وأعراض الإنفلونزا الموسمية من أول استخدام.

العشبة السحرية: الزعتر البري

الزعتر البري هو عشبة شائعة في الطب التقليدي، ومعروفة بخصائصها العلاجية المذهلة يُستخدم الزعتر كمكون رئيسي في كثير من الوصفات الطبيعية لما يحتويه من مواد مضادة للالتهاب ومضادة للبكتيريا والفيروسات، كما أنه غني بالزيوت الطيارة التي تساعد في تهدئة الجهاز التنفسي وتنظيف الشعب الهوائية.

فوائد الزعتر البري للجهاز التنفسي

تهدئة الكحة: يحتوي الزعتر على مركبات تعمل على تهدئة السعال الجاف والمستمر، مما يجعله علاجا فعالًا للكحة.

التخلص من البلغم: يساعد الزعتر في تليين البلغم العالق في الشعب الهوائية، مما يسهل طرده ويخفف الضغط على الجهاز التنفسي.

مقاومة الإنفلونزا الموسمية: بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، يعزز الزعتر مناعة الجسم ويساعد في محاربة أعراض الإنفلونزا مثل الاحتقان وارتفاع درجة الحرارة.

طريقة استخدام الزعتر البري

للحصول على فوائد الزعتر البري، يمكنك اتباع هذه الطريقة البسيطة:

اغلي كوبا من الماء وأضف إليه ملعقة صغيرة من الزعتر البري.

اترك المزيج لمدة 10 دقائق.

قم بتصفية المشروب، وأضف القليل من العسل لتحسين الطعم.

تناول المشروب دافئًا مرتين يوميًا.

الزعتر البري