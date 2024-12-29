انت الأن تتابع خبر *الليزر الطبيعي* وصفة سحرية لمنع ظهور الشعر الزائد نهائيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جميع السيدات والفتيات يتخلصوا من الشعر الزائد، والكثير يريد ان يذهب الى مراكز التجميل لإزالة الشعر بالليزر ولكن التكاليف تصبح باهظه فيتراجعون عن هذه الفكرة، في هذا المقال نقدم لكي طرق طبيعية تساعد على تقليل نمو الشعر وبدون تكاليف نهائيا.

زيت النمل لتقليل نمو الشعر الزائد:

نقوم بإزالة الشعر الزائد من الجذور بالطريقة المعتادة لكى ثم نقوم بدهن زيت النمل مباشرة على الجلد التي تريدي ازالة الشعر الغير مرغوب به ونفرك الزيت على الجلد لمدة عشر دقائق حتى الجلد يتشرب الزيت ونتركه لمدة اربع ساعات ولا نغسل الجلد نهائيا في هذه المدة ويمكن ايضا نتركه حتى الصباح، وندهن الزيت لمدة ثلاث ايام بعد ازالة الشعر وايضا بعد كل مره ننزع بها الشعر الزائد بعد، ازالة الشعر الزاد في المرة الاولى سيظهر شعر تحت الجلد الذى لم يتم إزالته في المرة الاولى نقوم بإزالته ونضع زيت النمل مره اخرى، سيظهر نتيجة زيت النمل بعد اربع مرات ازالة للشعر من الجذور.

عشبة السعد لتقليل نمو الشعر الزائد:

نحضر وعاء ونضع به كمية من عشبة السعد المطحون ونضع عليه ثلاث ملاعق من الشبه المطحونة وجل الصبار واثنان كوب من الماء الدافئ ونضعه على النار ونقلب لمدة عشرون دقيقة ثم نقوم بتصفيته ونضعه في الثلاجة، وبعد ازالة الشعر الزائد نضع قطنة في هذا الخليط ونمسح المكان الذي نزعنا منه الشعر وتكرر هذه الوصفة في كل مره ازالة للشعر.

بيض ونشا لتقليل نمو الشعر الزائد:

نحضر وعاء ونضع به بياض بيضه ونخفقها جيدا ثم نضع عليها نشا وملعقة كبيره من السكر ونخلطهم جيدا حتى يصبح عجينه سميكة ونضع هذه العجينة على المنطقة التي نزعنا منها الشعر ونتركها تجف لمدة خمسه وعشرون دقيقة ثم نغسلها بالماء والصابون حتى تختفي رائحة البيض ونستمر على هذه الطريقة عند كل مره ننزع فيها الشعر الزائد.

الترمس لتقليل نمو الشعر الزائد: