أفضل 6 أطعمة تقوي النظر وتحافظ على صحة العين

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رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الحواس في الإنسان مثل الشم والتذوق والإحساس والسمع والبصر وتعتبر العين واحدة من أهم أعضاء الحس في الإنسان فالقدرة علي الرؤيا والإبصار واحدة من أكثر نعم الله علي الإنسان التي لا تعد ولا تحصى والتي يجب المحافظة عليها ونتكلم خلال هذا المقال عن تركيب العين وأهمية الشبكية وأهم الأطعمة التي يمكنها المحافظة على صحة العين.

تركيب ( أجزاء) العين

تتكون العين في الإنسان من عدة أجزاء وهي

القرنية وهي الجزء الشفاف في مقدمة العين.

القزحية وهي الجزء الموجود أسفل القرنية وهي التي تعطي العين لونها المميز وفي منتصفها بؤبؤ العين.

الملتحمة.

الصلبة.

العدسة.

السائل الزجاجي.

الشبكية والعصب البصري.

أما الأعضاء الملحقة بالعين فتشمل ( الحاجب والجفون والغدة الدمعية) .

شبكية العين

الشبكية هي طبقة حساسة لا يمكن الرؤيا بدونها وهي من أهم أجزاء العين ويمكن القول أيضا بأنها غشاء حساس في قاع العين وبه مستقبلات الضوء ويمكن القول بأنها الطبقة المبطنة للعين من الداخل وتمثل الجزء العصبي للعين نظرا لاحتوائها علي مستقبلات عصبية تستقبل الضوء وتترجمه إلي نبضات عصبية تنتقل من خلال العصب البصري إلي المخ حتي يتمكن الإنسان من الرؤيا.

أطعمة تقوي النظر وتحافظ علي صحة العين