انت الأن تتابع خبر عطار في القاهرة هو اللي عرفني السر... طريقة عمل ماسك القهوة والموز لإزالة التجاعيد أقوى كولاجين طبيعي للوجه..!’’ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر ماسك القهوة والموز من أفضل الأقنعة الطبيعية التي تستخدم في القضاء على تجاعيد الوجه، كما يعمل على شد البشرة وتنظيفها من الشوائب والبقع الداكنة يتم تحضيره من مكونات طبيعية غنية بالعديد من العناصر الضرورية لتغذية البشرة والعناية بها بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا الماسك في ترطيب البشرة بشكل فعال، مما يجعله بديلاً قويًا للعناية بالبشرة في المنزل دون الحاجة إلى استخدام كريمات أو مرطبات باهظة الثمن في هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير ماسك القهوة والموز في المنزل.

مكونات عمل ماسك القهوة والموز

يتم تحضير هذا القناع من مكونات بسيطة وطبيعية تمامًا، وهي متوفرة في معظم المنازل، وتتمثل في:

ثمرة واحدة من الموز.

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير:

تحضير ماسك القهوة والموز يتطلب خطوات بسيطة وسهلة كما يلي:

قومي بتقشير ثمرة الموز وقطعيها إلى قطع صغيرة، ثم ضعيها في الخلاط الكهربائي.

أضيفي الحليب إلى الموز في الخلاط وامزجي المكونات حتى تحصلي على خليط ناعم.

خذي حوالي نصف كمية الخليط وضعيها في طبق صغير.

أضيفي القهوة إلى الخليط واخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

أضيفي ملعقة صغيرة من عسل النحل واستمري في التقليب حتى يمتزج العسل مع باقي المكونات.

ضعي كمية صغيرة من الماسك على يدك لتجربة المكونات والتأكد من عدم وجود حساسية تجاهها.

طريقة الاستخدام:

يتميز ماسك القهوة والموز بطريقة استخدام مختلفة عن الماسكات العادية،

حيث يتم تطبيقه باستخدام المناديل الورقية: