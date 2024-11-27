اتحداكي ترمية تاني بعد النهاردة!... قشر البطاطس كنز في بيتك... سر من اسرار ستات زمان ظهر!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر قشور البطاطس واحدة من المخلفات التي ما يتم عادةً التخلص منها بعد الانتهاء من تقشير البطاطس على الفور، حيث انها تعتبر غير مهمة للكثيرين لكن هل فكرت ذات يوم ان هناك استخدامات متعددة لقشور البطاطس؟ حيث يمكن استخدامها في اعداد مختلف انواع الوصفات الخاصة بالشعر والخاصة بالبشرة ايضًا لما تحتوي عليه من معادن وفيتامينات هامة للجسم، وللتعرف على الطريقة الصحيحة التي يمكن استخدام قشور البطاطس بها تابعونا عبر دوت الخليج.

مكونات عمل وصفة قشور البطاطس للشعر

قشور بطاطس.

ماء مغلي.

زيت زيتون.

زيت جوز هند.

زبادي.

طريقة عمل وصفة قشور البطاطس للشعر