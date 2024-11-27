انت الأن تتابع خبر اتحداكي ترمية تاني بعد النهاردة!... قشر البطاطس كنز في بيتك... سر من اسرار ستات زمان ظهر! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر قشور البطاطس واحدة من المخلفات التي ما يتم عادةً التخلص منها بعد الانتهاء من تقشير البطاطس على الفور، حيث انها تعتبر غير مهمة للكثيرين لكن هل فكرت ذات يوم ان هناك استخدامات متعددة لقشور البطاطس؟ حيث يمكن استخدامها في اعداد مختلف انواع الوصفات الخاصة بالشعر والخاصة بالبشرة ايضًا لما تحتوي عليه من معادن وفيتامينات هامة للجسم، وللتعرف على الطريقة الصحيحة التي يمكن استخدام قشور البطاطس بها تابعونا عبر دوت الخليج.
مكونات عمل وصفة قشور البطاطس للشعر
- قشور بطاطس.
- ماء مغلي.
- زيت زيتون.
- زيت جوز هند.
- زبادي.
طريقة عمل وصفة قشور البطاطس للشعر
- في اول خطوة من خطوات عمل تلك الوصفة يجب عليك إحضار وعاء عميق مع اضافة الماء الدافئ والبدء في اضافة قشور البطاطس في الماء لمدة لا تقل عن ربع ساعة للتأكد من انها قد وصلت إلى مرحلة السلق المطلوبة، ثم نقوم بتصفية هذة القشور مع ترك كمية قليلة جدًا من الماء الخاص بالسلق، ثم نقوم بإضافة القشور مع الكمية القليلة من الماء إلى الخلاط.
- نبدأ في اضافة ملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من زيت جوز الهند وثلاثة ملاعق كبار من الزبادي مع تشغيل الخلاط حتى الحصول على قوام ناعم تمامًا يشبة قوام البلسم، ونقوم بإضافة هذا الخليط على الشعر من الجذور حتى الاطراف لمدة ساعتين، وبعد غسل الشعر سوف تلاحظين ترطيب ولمعان مميز في الشعر.