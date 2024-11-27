انت الأن تتابع خبر لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند ارتداء «الشراب» أثناء النوم؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادة قديمة توارثتها أجيال وأجيال تظهر عندما يحل فصل الشتاء، وهى ارتداء الجوارب أثناء النوم، لا سيما أنه أحد سبل الراحة البدنية في ليالى البرد القارس. فهل النوم بالجوارب يساعدك على النوم بشكل أفضل أم له آثار جانبية؟ تساؤلات عديدة حول تأثير ارتداء الجوارب أثناء النوم على صحة الجسم وجودة النوم. حيث يعتمد التأثير على الحالة الصحية للفرد ونوعية الجوارب المستخدمة.

فوائد ارتداء الشراب أثناء النوم

تحسين جودة النوم، يعمل ارتداء الشراب على تنظيم درجة حرارة الجسم من خلال تدفئة القدمين، مما يعزز الشعور بالراحة ويسهل النوم العميق.

تحفيز توسع الأوعية الدموية

في الشتاء، يصبح النوم مراوغًا عندما تنخفض درجة الحرارة، وهنا يأتي دور ارتداء الجوارب حيث تمنع الأوعية الدموية من الانقباض وتعزز الدورة الدموية إلى حد ما، ما يضمن لك تهدئة جسمك مما يجعل الشخص ينام بشكل أسرع.

الحد من تشنجات القدم، يمكن للجوارب أن تقلل من حدوث التشنجات الليلية التي تنتج عن برودة الأطراف.

تحسين أعراض ظاهرة «رينود»، تحدث ظاهرة رينود لبعض الأشخاص عندما تبدأ بعض المناطق المصابة من الجلد، مثل أصابع القدم واليد، بالخفقان أو التورم جراء الطقس البارد، بسبب عدم تدفق الدم بشكل صحيح إلى هذه المناطق؛ لذلك يساعد ارتداء الجوارب في الحفاظ على دفء القدمين وتقليل هذه النوبات.

المخاطر المحتملة لارتداء الجوارب أثناء النوم

انخفاض تهوية القدمين، يؤدي لبس الجوارب لمدة طويلة إلى تجمع الميكروبات والجراثيم في القدم، خصوصاً عند ارتداء الجوارب الضيقة أو غير النظيفة، مما يؤدي إلى زيادة فرصة الإصابة بالالتهابات وخروج الرائحة الكريهة، لذلك يجب الحرص على تغيير الجوارب بصورة دائمة وارتداء الجوارب المصنوعة من مواد تسمح بدخول الهواء، مثل القطن.

يؤدي ارتداء الجوارب الضيقة إلى احتباس أو تراجع في تدفق الدم المحمّل بالأكسجين إلى القدمين، وقد ينتج عن ذلك بعض الأعراض، منها التنميل والتورم، وربما تصبح سبباً في الإصابة بالدوالي.

زيادة خطر الإصابة بالعدوى، التعرق المفرط بسبب الجوارب قد يؤدي إلى مشاكل جلدية، مثل التهابات القدم أو ظهور الفطريات.

كيف ترتدي الجوارب بطريقة صحيحة أثناء النوم؟