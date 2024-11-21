نحت جسمك طبيعيًا يبدأ من إنهاء معاناتكِ مع تراكم دهون الفخدين.. إليكِ الحلول المثالية

لا تزال الدراسات الحديثة تكشف عن وجود علاقة وثيقة بين تراكم الدهون وتخزين الطاقة في الجسم، وخصوصًا لدى النساء؛ فطبيعة أجسامهن مصممة بيولوجيًا، للحفاظ على الطاقة أكثر من الرجال، كي يساهم ذلك في حمايتهن أثناء الحمل والولادة، كذلك تغذية أطفالهن وما شابه ذلك.

علاوة على ذلك، يرتبط تراكم الدهون لدى النساء بشكل الجسم، وخصوصًا اللواتي يتمتعن " بجسم الكمثرى" والذي يميل إلى تخزين الدهون في الأرداف والفخدين.

ولمزيد من المعلومات عن أسباب تراكم الدهون في الفخدين تحديدًا، وكيفية التخلص منها؛ تتبعّي السطور القادمة عبر موقع "دوت الخليج" للاستفادة من توصيات مدرب اللياقة البدنية كابتن محمد مرسي من جدة.

تراكم الدهون في الفخدين له سبّب جوهري

المشي أحد التمارين السيطة للتخلص من تراكم دهون الفخدين تحديدًا

وبحسب كابتن محمد، أسباب تراكم الدهون في الجسم متنوعة، إلا أن تراكمها في الفخدين مرتبط برواسب دهنية قد تعطي الفخذين مظهر متقلص أو مضلع، من خلال الثقوب والكسور في النسيج الضام، وهو عبارة عن شبكة سميكة من الألياف تقع تحت الجلد مباشرة، ما يمنع الدهون من اختراقها.

أسباب أخرى لتراكم الدهون في الفخدين

أوضح مدرب اللياقة محمد، أن منطقتي الفخدين والبطن هما أكثر الأماكن في جسم النساء استجابة إلى تراكم الدهون وانتشار السيلوليت، ويرجع ذلك إلى اسباب متنوعة أهمها

التغيرات الهرمونية والعوامل الوراثية، من اسباب تراكم الدهون في الفخدين على وجه الخصوص.

الحميات الخاطئة المتبعة، من شأنها أن تؤدي إلى تكسير النسيج الضام، ما يزيد ذلك من انتشار الدهون والسيلوليت في آن واحد.

الوجبات الغذائية السريعة، أحد اسباب تراكم الدهون في الفخدين لدى النساء.

قلة ممارسة الرياضة، سبب محوري في زيادة تراكم الدهون في الفخدين والبطن دون استثناء.

حلول مثالية للتخلص من تراكم الدهون في الفخدين طبيعيًا

التمارين عالية الكثافة وسيلة فعالة لإنهاء معاناتكِ مع تراكم دهون الفخدين

أكد مدرب اللياقة محمد، أن دورية الجسم في إنتاج الطاقة وإذابة الدهون مرتبطة ببعضها البعض، وبالتالي لابد من التركيز على التخلص من الدهون المتراكمة في جميع أجزاء الجسم وليس الفخدين فقط.ما يتطلب ذلك، اتباع النصائح التالية من دون اليأس والرغبة في سرعة النتائج، وذلك على النحو التالي:

مراجعة طبيب التغذية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تراكم الدهون في الفخدين، والبطن، والأرداف.

الحركات البسيطة على مدار اليوم، وعدم الجلوس لفترات طويلة، قد تساعد على التخلص من تراكم الدهون في الفخدين بشكل طبيعي، وخصوصًا " صعود الدرج، والمشي 30 دقيقة يوميًا".

ممارسة التمارين الرياضية 3 مرات في الأسبوع وبالشكل المنتظم، من شأنها أن تخلص الفخدين من تراكم الدهون نهائًيا.

معرفة السعرات الحرارية الخاصة بكل جسم على حدا، كذلك عدم تخطيها على مدار البوم، أحد الوسائل المهمة للتخلص من تراكم الدهون في الفخدين والبطن على وجه الخصوص.

تناول الأطعمة الصحية بصفة مستمرة، خصوصًا " الخضروات، الفواكه، البروتينات، الحبوب الكاملة" مع تقليل النشويات والكربوهيدرات، من الحلول المثالية للتخلص من تراكم الدهون في الفخدين.

تمارين فعّالة للتخلص من تراكم دهون الفخدين

من ناحية أخرى، اختار كابتن محمد، أفضل تمارين للتخلص من تراكم دهون الفخدين سريعًا، وذلك على النحو التالي:

تمارين اليوغا فعالة للقضاء على تراكم دهون الفخدين

تمرين الاندفاع

قدّميإحدى الساقين خطوة كبيرة للأمام.

اثنّي الركبة، للحصول على زاوية 90 درجة، مع الحرص على عدم ملامسة الأرض.

حافظّي على هذه الوضعية عدّة ثوان.

ارجعّي إلى وضعية البداية.

كررّي الخطوات السابقة مع الساق الأخرى.

تمرين القرفصاء

يُعدّ تمرين القرفصاء من أكثر التمارين فعاليّةً في بناء عضلات الأفخاذ، ويمكن ممارسة هذا التمرين من دون الحاجة للذهاب للصالة الرياضيّة، من خلال الوقوف باستقامة، بحيث يكون الظهر موازيًا للحائط، ومن ثم إنزال الجسم للأسفل، من خلال ثني الركبتين، والوقوف مرةً أخرى، مع الحرص على المحافظة على سلامة الركبتين، وعدم ملامسة الأرض، كما يمكن زيادة فعاليّة هذا التمرين من خلال حمل الأثقال، بالإضافة للذهاب للصالات الرياضيّة التي توفر إمكانية ممارسة هذا التمرين عن طريق آلة القرفصاء.

تمرين مد عضلات الساق

يندّرج تمرين مدّ عضلات الساق مع التمارين التي يُوصى بها للمبتدئين الذين يرغبون بخسارة دهون الفخذ، وتقوية العضلات فيه، ويمكن زيادة صعوبته وفعاليته بشكلٍ كبير عن طريق إضافة الأثقال إلى هذا التمرين، ويمكن ممارسة هذا التمرين من خلال اتباع الخطوات الآتية

اجلّسي على آلة تمديد الساق.

اثني الركبتين.

ضعّي الكاحلين خلف قضيبٍ مُتّصلٍ بالأثقال المختارة.

مدّي الساق للأمام بطريقةٍ مستقيمة، مع دفع القضيب مع حركة الأرجل.

ارجعّي لوضعية البداية.

كررّي هذا التمرين لمدة 15 دقيقية يوميًا.

تمرين الفراشة

يظن معظم الناس أن تمارين اليوغا مفيدة فقط في علاج التوتر والقلق، وتحسين الحالة المزاجية؛ إلا أن تمارين اليوغا عالية الكثافة تعمل على التقليل من نسبة الدهون، ما يؤدي ذلك إلى تخسيس منظقة الأرداف والفخدين؛ وهنا يعتبر تمرين الفراشة من أهم تمارين اليوغا، التي تعمل على نحت الخصر، تنحيف عضلات الأرداف والفخدين تحديدًا.

تحلي بالصبر واتبعي نمط حياة صحي ومارسي التمارين الرياضية الفعالة لنحت جسمك والتخلص من تراكم دهون الفخدين

وأخيرًا، كوني صبورة عزيزتي ولا تستعجلي النتائج، فتراكم الدهون في الفخدين على وجه الخصوص من أصعب المناطق التي يُمكنكِ التخلص منها، لكن مع التزامك بالنصائح المقدمة، ستستطعين معرفة أسباب تراكمها والتخلص منها نهائيا؛ وفي نفس الوقت يجب أن تُصبح ممارسة التمارين روتين شبه يومي بحيث تمارسين التمارين المختلفة بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من التمارين الرياضية متوسطة الكثافة، أو 75 دقيقة على الأقل أسبوعيًا من التمارين الرياضية عالية الكثافة. ولا تنسي أيضًا أن تتبعّي نظام غذائي، ونمط حياة صحي للحصول على أفضل النتائج.