انت الأن تتابع خبر «مش هتخطر على بال أحد..!!» ماذا يحدث للجسم عند تناول اللب السورى و اللب السوبر اكتشف الفوائد والأضرار عمرك ما هتتخيل ايه اللي هيحصل.. شوف بنفسك..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اللب السورى والسوبر من الوجبات الخفيفة المحبوبة لدى الكثير من الأشخاص، سواء كان ذلك في الاجتماعات العائلية أو أمام التلفاز لكن هل فكرت يوما في تأثير هذه المكسرات على صحتك؟ رغم أنها تعتبر مصدر غني بالعناصر الغذائية، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية في هذا المقال، سنتعرف معا على الفوائد والأضرارالتي قد تترتب على تناول اللب السوريس والسوبر.

الفوائد الصحية لللب السوريس والسوبر

اللب السوري يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل البروتينات، الألياف، و الدهون الصحية كما يحتوي على الحديد و المغنيسيوم المهمين لصحة الدم والعظام.

اللب السوبر أيضًا يحتوي على الزنك، الفوسفور، و فيتامين E مما يساعد في تقوية المناعة وتحسين صحة البشرة.

يعد اللب السوري والسوبر مصدرا جيدا لـ الدهون غير المشبعة التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بسبب محتواه العالي من الدهون الصحية و الكربوهيدرات، يوفر اللب السوريس والسوبر طاقة سريعة للجسم هذا يجعله وجبة خفيفة رائعة بين الوجبات أو قبل التمرين.

يحتوي اللب السوريس والسوبر على الألياف التي تساعد في تعزيز حركة الأمعاء وتقليل مشاكل الهضم مثل الإمساك

يعتبر اللب السوريس والسوبر مصدر جيدا للأحماض الأوميغا 3 التي تلعب دور مهما في تحسين صحة الدماغ وزيادة التركيز.

الأضرار المحتملة للإفراط في تناول اللب السوريس والسوبر