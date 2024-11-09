انت الأن تتابع خبر «خليكي قشطه ومنوره..!!» دايما وصفة النشا لتفتيح البشرة وازالة التصبغات نهائيا في دقائق هتشوفي نتيجة خيالية.. تعالي واعرفي الطريقه بسرعة..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تبحثين عن مكون سحري لبشرتك يعيد إليها النعومة والإشراقة، فإن النشا هو الحل الأمثل الذي يجب أن تجربيه النشا ليس مجرد مكون للطهي، بل يمتلك خصائص مذهلة لتفتيح البشرة، إزالة التصبغات، وتوحيد لون الجلد تعرفي على فوائد النشا وطرق استخدامه للحصول على بشرة بيضاء وناعمة كالقشطة، وسترين الفرق من أول استخدام.

فوائد النشا للبشرة

يحتوي النشا على مجموعة من العناصر التي تجعله خياراً رائعاً للعناية بالبشرة:

تفتيح البشرة يحتوي النشا على فيتامين C وبعض مضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل التصبغات والبقع الداكنة.

توحيد لون البشرة النشا يعمل على توحيد لون الجلد وإزالة التفاوتات في اللون.

يساعد على إزالة الشوائب والخلايا الميتة، مما يمنحك بشرة ناعمة وصافية.

يعمل كمهدئ للبشرة، خصوصاً البشرة الحساسة التي تعاني من الاحمرار أو الحكة.

أفضل وصفات النشا لبشرة مشعة وناعمة

وصفة النشا وماء الورد للتفتيح الفوري

هذه الوصفة تعمل على تفتيح البشرة بشكل سريع وتساعد في توحيد لونها.

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة التحضير:

1. اخلطي النشا مع ماء الورد حتى تحصلي على مزيج كريمي.

2. ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف تماماً.

3. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وستلاحظين الفرق في النعومة والإشراقة.

وصفة النشا والحليب لتفتيح البقع الداكنة

الحليب غني بفيتامينات A و D، ومع النشا يعمل على تقليل التصبغات والبقع الداكنة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب (يفضل الحليب البارد).

طريقة التحضير: