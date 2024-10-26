«ياريتني كنت عرفت عنها من زمان بجد»....سر في هذه الأوراق التي تحتفظي بها في مطبخك!!!؟

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رياض - احمد صلاح - يمتاز ماسك ورق الغار بخصائصه الفعالة في شد البشرة والتقليل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعديد من السيدات يحتوي ورق الغار على معادن وڤيتامينات تعزز من صحة البشرة وتساعد في تفتيح وتوحيد لونها إليك كيفية تحضير واستخدام هذا الماسك.

ماسك ورق الغار والنشا: لشد البشرة والتخلص من التجاعيد

مكونات الماسك

لتحضير ماسك ورق الغار والنشا، ستحتاج إلى المكونات التالية:

– كوب واحد من مغلي ورق الغار

– ملعقة واحدة من النشا

– ملعقة واحدة من الفازلين الطبي

– ثلاث نقاط من زيت الزيتون

– ثلاث نقاط من زيت القرنفل

طريقة التحضير

لتحضير الماسك، اتبع الخطوات التالية:

1. اعداد الوعاء: احضر وعاء مناسبًا.

2. مزج المكونات: أضف مغلي ورق الغار والنشا إلى الوعاء، ثم قم بالتقليب جيدًا للحصول على خليط متجانس.

3. التسخين: ضع الخليط على نار هادئة واستمر في التقليب حتى يتحول إلى خليط كريمي.

4. إضافة الزيوت: أضف زيت الزيتون، الفازلين وزيت القرنفل إلى الخليط وامزج جيدًا.

5. التبريد: اترك الماسك ليبرد تمامًا، ثم يمكنك وضعه في الثلاجة للاستخدام لاحقًا.

طريقة الاستخدام

للحصول على أفضل النتائج من ماسك الغار والنشا، اتبع الخطوات التالية

1. تنظيف البشرة: تأكدي من تنظيف البشرة جيدًا قبل تطبيق الماسك.

2. تطبيق الماسك: ضعي الماسك على الوجه بالتساوي.

3. مدة التطبيق: اتركي الماسك لمدة 30 دقيقة.

4. غسل الوجه: اشطفي الماسك جيدًا باستخدام الماء الفاتر.

تكرار الاستخدام