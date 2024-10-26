«ضاع عمري وانا معرفش ان الحل بسيط اوي كده»...حضري كريم النشا وورق الغار وشوفي النتيجة المبهرة!!!؟

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رياض - احمد صلاح - تعتبر التجاعيد والبقع الداكنة من أبرز المشكلات الجمالية التي تؤرق الكثيرين، حيث تعطي الوجه مظهراً غير صحي وتظهره في سن أكبر في السعي للتخلص من هذه المشكلات، يلجأ العديد إلى استخدام كريمات مصنعة، لكن تزايد الاهتمام بالمواد الطبيعية دفع الكثيرين إلى تحضير كريماتهم الخاصة في المنزل، مثل كريم النشا وورق الغار.

مكونات كريم النشا وورق الغار

يمكن تحضير كريم النشا وورق الغار بسهولة باستخدام مكونات بسيطة ومتاحة في المنزل، وهي كالتالي:

– كوب من مستخلص ورق الغار المغلي

– ملعقة كبيرة من النشا

– ملعقة كبيرة من الفازلين

– ثلاث قطرات من زيت الزيتون

– ثلاث قطرات من زيت القرنفل

طريقة التحضير

لتحضير الكريم، اتبع الخطوات التالية:

1. تحضير مستخلص ورق الغار: قم بغلي ورق الغار في الماء، ثم صفيه للحصول على المستخلص.

2. مزج النشا: أضف النشا إلى مستخلص ورق الغار مع التقليب جيداً حتى يذوب.

3. إضافة الفازلين: أضف الفازلين واستمر في التقليب حتى تصبح المكونات متجانسة.

4. إضافة الزيوت: أضف زيت الزيتون وزيت القرنفل وامزج جيداً.

5. التخزين: ضع الكريم في علبة نظيفة محكمة الإغلاق.

كيفية الاستخدام

يمكن استخدام كريم النشا وورق الغار بشكل يومي. يفضل اتباع الخطوات التالية:

1. تنظيف الوجه: اغسل الوجه بالماء والصابون الطبي لإزالة الأوساخ.

2. تطبيق الكريم: ضع الكريم على البشرة وافرده بلطف.

3. الانتظار: اترك الكريم ليمتصه الجلد قبل غسله بالماء الفاتر مرة أخرى.

يفضل استخدام الكريم مرتين يومياً، صباحاً ومساء للحصول على أفضل النتائج.