انت الأن تتابع خبر ياريتني جربتها من زمان !! تحميك من السكري والقولون وتخفض الكولسترول بشكل فوري.. فاكهة تتحول إلى معجزة جبارة إذا نقعتها بالحليب .. ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التين البرشومي، سواء كان طازج أو مجفف، يعد من الفواكه الموسمية المميزة التي تحتوي على كنز هائل من العناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم، ويعرف بأن موطنه الأصلي هو غرب آسيا، ولكنه الآن يزرع في مختلف أنحاء العالم وفي أي وقت من السنة نقدمها لكم عبر موقعنا دوت الخليج.

تحميك من السكري والقولون وتخفض الكولسترول بشكل فوري

هذه الفاكهة تأتي من شجرة تعتبر جزء من عائلة التوتيات، وقد أشاد الخبراء عبر الموقع الطبي الأمريكي “organicfacts” بفوائدها الصحية الهائلة، دعونا نستعرض أبرز تلك الفوائد وتأثيرها على الصحة العامة.

تحسين وظائف الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك

التين البرشومي يحتوي على نسبة عالية من الألياف، حيث أن كل ثمرة تحتوي على حوالي 5 جرامات من الألياف الغذائية، هذه الألياف تلعب دور هام في تعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك، بالإضافة إلى ذلك، تسهم الألياف في تحسين وظائف الأمعاء بشكل عام، وتعمل على الوقاية من حالات الإسهال غير المنتظمة أو الحركات المعوية غير الصحية.

المساعدة في فقدان الوزن

على الرغم من أن التين البرشومي يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنه يعتبر خيار صحي للأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن، الألياف التي يحتوي عليها تعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في تقليل استهلاك الطعام، ومع ذلك، يجب الحذر من تناول كميات كبيرة منه، خاصة مع الحليب، حيث قد يؤدي إلى زيادة الوزن بدلا من فقدانه.

الوقاية من أمراض القلب

من أهم الفوائد الصحية للتين البرشومي هو قدرته على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، يحتوي التين على الأحماض الدهنية مثل أوميغا 3 وأوميغا 6، التي تساهم في تحسين صحة القلب وتقليل مستويات الدهون الثلاثية، التي تعد سبب رئيسي في الإصابة بأمراض القلب المختلفة، كما أن الفينولات الموجودة في التين تعزز حماية القلب من المخاطر الصحية.

مكافحة السرطان

الألياف التي توجد بوفرة في التين البرشومي تلعب دور فعال في الوقاية من سرطان القولون، وتساعد الألياف على إزالة الجذور الحرة والمواد المسرطنة من الجهاز الهضمي، مما يعزز صحة الأمعاء ويقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون، بالإضافة إلى ذلك، فإن احتواء التين على مضادات الأكسدة يساعد في محاربة الجذور الحرة التي تسبب نمو الخلايا السرطانية، مما يجعله فعال في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطانات.

حماية ضد سرطان الثدي

التين البرشومي يعتبر من الأطعمة التي تساعد النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث على الوقاية من سرطان الثدي، نظرا لاحتوائه على الألياف والمركبات المضادة للأكسدة، فإنه يعمل على الحفاظ على التوازن الهرموني في الجسم ويقلل من فرص حدوث التقلبات الهرمونية التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

تعزيز صحة مرضى السكري

وفقا للجمعية الأمريكية للسكري، يعتبر التين البرشومي خيار ممتاز لمرضى السكري، فالألياف الغذائية الموجودة فيه تساعد على تحسين تنظيم مستويات السكر في الدم، وبالإضافة إلى ذلك، يعمل التين على تقليل الجرعة اللازمة من الأنسولين لمرضى السكري الذين يعتمدون على حقن الأنسولين بانتظام، مما يجعله من الفواكه الموصى بها لتلك الفئة من المرضى.

الوقاية من الأمراض المزمنة