انت الأن تتابع خبر «ياريتني عرفتها من زمان».. أفضل كولاجين طبيعي لتفتيح وشد البشرة وزيادة إشراقتها بثلاث درجات خلال أسبوع واحد فقط جربيها واعرفي الفرق!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى العديد من النساء للحصول على بشرة نقية ومشرقة، بعيدا عن المنتجات الكيميائية الضارة، ويعد لبان الذكر من المكونات الطبيعية التي تحظى بشعبية كبيرة، بفضل غناه بالكولاجين الطبيعي الذي يساعد على تفتيح البشرة وشدها، فضلا عن قدرته على تقليل التجاعيد، في هذا المقال، سنستعرض كيفية تحضير كريم من لبان الذكر والفازلين، الذي يمكنك من الحصول على بشرة أكثر نضارة خلال أسبوع واحد فقط.

طريقة تحضير كريم لبان الذكر والفازلين

لإعداد هذا الكريم الطبيعي في المنزل، ستحتاجين إلى مجموعة بسيطة من المكونات:

ملعقة متوسطة من لبان الذكر

نصف ملعقة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من النشا

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي

ماء ورد

لتحضير الكريم، ابدئي بغلي كوب من الماء، ثم أضيفي إليه لبان الذكر واتركيه لمدة يوم كامل حتى يذوب، بعد ذلك، ضعي لبان الذكر المذاب في الخلاط مع الفازلين، النشا، زيت جوز الهند، عصير الليمون، وماء الورد، واخلطيهم جيدا، واسكبي الخليط في علبة نظيفة وضعيه في الثلاجة حتى يتماسك، واستخدمي كمية صغيرة من الكريم يوميا للحصول على أفضل النتائج.

خصائص لبان الذكر للبشرة