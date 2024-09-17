تغنيك عن جميع الادوية وابر "الانسولين".. مغلي هذا النوع من النبته الصغيرة يقوي الذاكرة ؟ ويرجع الشايب شباب خلال فترة قياسية والنتيجة مبهرة!!

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رياض - احمد صلاح - يستخدم الجنسنج أيضًا لعلاج الاكتئاب والقلق والتعب العام ومتلازمة التعب المزمن (CFS)، بالإضافة إلى التصلب المتعدد، لتعزيز الجهاز المناعي، ومكافحة بعض الالتهابات المرتبطة بمرض الرئة المعروف بالتليف الكيسي.

ينمو الجنسنج في كوريا

وشمال شرق الصين وفي أقصى شرق سيبيريا، ويقوم الناس باستخدام الجذر لصنع الأدوية، حيث يتم تناوله عن طريق الفم لتحسين التفكير والتركيز والذاكرة، وكذلك في حالات مرض الزهايمر، وزيادة كفاءة العمل، والقدرة على التحمل البدني، بالإضافة إلى منع تلف العضلات الناتج عن ممارسة الرياضة ودعم القدرة على التحمل الرياضي.

تشمل الاستخدامات الأخرى للجنسنج

علاج فقر الدم، التهاب الشعب الهوائية المزمن، إنفلونزا الخنازير، داء السكري، التهاب بطانة المعدة (التهاب المعدة)، الحمى، الصداع الناجم عن الكحول، مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مشكلات الخصوبة والضعف الجنسي لدى الرجال، لتعزيز الإثارة الجنسية لدى النساء، وكذلك الربو.

يستعمل الجنسنج أيضًا لعلاج اضطرابات النزيف، وفقدان الشهية، والقيء، ومشاكل الأمعاء، وحصوات المرارة، ورائحة الفم الكريهة، وآلام العضلات الليفية، ومشكلات النوم (مثل الأرق)، وآلام الأعصاب، وآلام المفاصل، والدوار، والصداع، وفقدان السمع، والتشنجات، واضطرابات السمع التي تحدث عند الولادة.

الاحتياطات الخاصة والتحذيرات