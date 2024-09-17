انت الأن تتابع خبر "وشك هينور زي الكوريين!" إليك طريقة عمل ماسك الفحم في المنزل بكل سهولة.. جربيها وهتدعيلي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جميعنا نسعى للحصول على بشرة ناعمة وصحية ونقية دون الحاجة لاستخدام العديد من مستحضرات التجميل، لذلك سنقدم لك طريقة سهلة لتحضير ماسك الفحم في المنزل بخطوات بسيطة، وذلك لتتمكني من الاستفادة من فوائده مثل تنظيف البشرة وإزالة الرؤوس السوداء والبيضاء بالإضافةإلى تقشير الجلد والتخلص من الخلايا الميتة، والتحكم في إفراز الزيوت بالبشرة، فتابعي معنا من خلال مقالنا.

ماسك الفحم للبشرة الدهنية

يعتمد ماسك الفحم للبشرة الدهنية على مزج الفحم النشط مع الطين لامتصاص الزيوت الزائدة، بالإضافة إلى ذلك يساعد استخدام البروبيوتيك وخل التفاح في تقليل ظهور حب الشباب، وسنذكر لكم كافة المكونات:

1 ملعقة كبيرة من الطين.

1 ملعقة كبيرة من الفحم النشط.

1 كبسولة بروبيوتيك.

2 ملعقة طعام من خل التفاح.

1 قطرة من زيت عطري مخصص لعلاج حب الشباب.

طريقة التحضير

لتحضير ماسك الفحم يجب اتباع الخطوات التالية:

امزجي الفحم والطين ومسحوق البروبيوتيك في وعاء صغير.

أضيفي كمية مناسبة من الماء للحصول على قوام كريمي يسهل استخدامه.

ضيفي الزيت العطري وامزجي بطريقة جيدة.

وزعي الخليط على وجهك باستخدام فرشاة أو بأصابع نظيفة، واتركيه لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

اشطفي وجهك بالماء البارد ثم ضعي كريم مرطب يناسب نوع بشرتك.

ماسك الفحم والعسل

امزجي العسل مع الفحم النشط وبودرة الماتشا بطريقة جيدة.

ضعي الخليط الكريمي على وجهك بالتساوي.

اتركيه على بشرتك لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء البارد ثم استخدمي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

نصائح استخدام ماسك الفحم