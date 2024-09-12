طريقة عمل كريم فير اند لفلي والليمون الرهيب لتفتيح البشرة من أول استخدام

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رياض - احمد صلاح - كريم فير اند لفلي والليمون ، تعتبر من الخلطات التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة من أول استخدام، حيث أنه يعمل هذه الوصفة على توحيد لون البشرة وتعطي للبشرة اللمعان ونضارة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريم مفيد ولا يوثر على البشرة ويعطي نتائج فعالة ومجربة ومضمونة لتفتيح البشرة، ويمكن تكرار هذه الوصفة يوميا للحصول على نتائج فعالة وسريعة من أول استخدام، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا دوت الخليج على أسهل طريقة لعمل كريم فير اند لفلي والليمون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.

مكونات عمل كريم فيري اند لفلي والليمون

يتكون كريم فيري اند لفلي والليمون الرهيب لتفتيح البشرة وهي كالتالي:-

كريم فير اند لفلي.

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من حليب البودرة.

طريقة عمل كريم فيري اند لفلي والليمون

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم فير اند لفلي والليمون الرهيب لتفتيح البشرة في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-

نقوم بتحضير علبة من كريم فير ونضعها في طبق عميق ونضع به ملعقة الحليب وعصير الليمون.

نقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي متجانس.

ثم نغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر وتنشيفه جيداً بمنشفة نظيفة.

نضع كمية من الخليط ونفردها على الوجه بالكامل جيداً.

نترك الكريم على البشرة لمدة ساعد وبعدها نشطف البشرة بالماء وتجفيفه جيداً.

بعد ذلك سوف تلاحظين الفرق من أول استخدام بدرجة مذهلة ومجربة ومضمونة.

فوائد فير اند لفلي للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها فير اند لفلي وهي كالتالي:-