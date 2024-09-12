انت الأن تتابع خبر «ارجعي لجمالك من تاني»...بشرتك هتبقى قمر وصفة النشا والطماطم لتفتيح لون البشرة 7 درجات وإزالة البقع والتصبغات من اول استعمال!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الخلطات الطبيعية الفعالة التي تساعد في تفتيح البشرة وتقشيرها للتخلص من الاسمرار والتصبغات هي خلطة النشا مع الطماطم والتي تعتبر من بين الوصفات المنزلية التي تظهر نتائج إيجابية في تفتيح البشرة والحفاظ على لونها ومن خلال هذا المقال سنستعرض أهم المكونات التي يجب استخدامها لتحضير تركيبة تساهم في تفتيح الجلد بشكل طبيعي في المنزل بدون الحاجة إلى أي مواد كيميائية.

وصفة النشا والطماطم لتفتيح البشرة

المكونات التالية:

2 ملعقة من النشا.

3 ملعقة كبيرة من خلاصة عصير الطماطم.

2 ملعقة من كريم الوجه.

1 ملعقة من الفازلين.

ملعقة من عصير الليمون.

خطوات التحضير

حضري وعاء مناسب وضعي فيه النشا مع عصير الطماطم واستمري في تحريك المزيج معا.

يمكن إضافة جميع المكونات ثم تقلب معا حتى تصبح متجانسة وخالية من أي تكتلات.

يمكن استخدام مزيج النشا والطماطم على الوجه مرتين في الأسبوع.

تبيض البشرة بالفازلين والعسل المكونات

2 ملعقة من العسل.

1 ملعقة من الفازلين.

1 ملعقة ماء ورد.

1 ملعقة من عصير الليمون.

خطوات عمل الخليط يحضر ماسك العسل والفازلين كالتالي: