انت الأن تتابع خبر «ضاع عمرك وانتي متعرفيش»...احصلي على شعر طويل وكثيف بخلطات طبيعية واستعيدي حيوية شعرك!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني معظم النساء من مشكلة خفة الشعر وتساقطه وهن يبحثن بشكل مستمر عن حلول لهذه المشكلة بعيدا عن المنتجات الكيميائية التي تضر الشعر وفي هذه الحالة ينصح غالبية خبراء التغذية بالتحقق من السبب الأساسي وراء هذه المشكلة ومعرفة ما إذا كانت ناتجة عن عوامل وراثية أو نتيجة نقص في التغذية وذلك لتحديد الطريقة المناسبة لمعالجتها.

عصير البصل لتكثيف

الشعر يساهم عصير البصل في الحيلولة دون حدوث أي مشاكل في فروة الرأس وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات كما أنه يعتبر مصدرا غنيا بالكبريت الذي يعد مكونا أساسيا لبروتين الكيراتين في الشعر لذا فإن الاستخدام المنتظم لعصير البصل يساعد على تعزيز نمو الشعر تغذية فروة الرأس تقوية الجذور وتقليل نسبة التساقط.

تكثيف الشعر وتطويله بزيت الخروع

يحفز زيت الخروع نمو الشعر مما يجعله أكثر كثافة وكما أنه يحتوي على بروتينات ومضادات أكسدة وفيتامينات وأحماض دهنية تعزز الدورة الدموية في فروة الرأس.

يشتهر الصبار بفوائده المدهشة للشعر ولذلك يستخدم في صناعة العديد من مستحضرات العناية بالشعر وإنه يعد مهدئا فعالا لفروة الرأس ويعمل على منع ظهور القشرة كما يساعد في فتح بصيلات الشعر التي قد تسد نتيجة تراكم الزيوت والأوساخ.

الوصفات الطبيعية التي تستخدم البيض وزيت الزيتون لتكثيف الشعر: