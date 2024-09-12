انت الأن تتابع خبر "هتصغرك 20 سنة".. قشر البطاطس من انهارده مش هتستغني عنه تانى استخدام عبقري … هتندمى انك كنتى بترميه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر البطاطس من الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المغذية للجسم والعناصر المفيدة والتي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص بصفات متعددة، ولكن الكثير منا يتخلص من قشور البطاطس بعد استخدامها دون التعرف على أهميتها واستخدامات تلك القشور للبشرة والشعر ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال بموقع دوت الخليج

كيفية استخدام قشور البطاطس للبشرة

تعتبر قشور البطاطس من المواد التي تحتوي على قيمة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على زيادة معدل إنتاج الكولاجين الموجود في البشرة وهذا يكون من خلال استخدام في الوصفة التالية للتخلص من الحبوب والبقع والتجاعيد الموجودة في البشرة والوجه ويمكنك تحقيق هذا من خلال التالي:.

المكونات

كمية قشور لثمرة واحدة من البطاطس.

ملعقة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة الحجم من النشا.

ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة التحضير