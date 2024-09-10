انت الأن تتابع خبر هتودي عيالك للهلاك... الموز والشوفان والزبادي قد يسببو مرض السكري لطفلك ابعديهم عنه فورا! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن تناول الأطفال لأطعمة مثل الموز، الشوفان، والزبادي قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول، خاصة إذا كانوا معرضين وراثيا لهذا المرض، بينما يعد تناول الفراولة، التوت الأزرق، والتوت الأسود عاملا وقائيا يقلل من هذا الخطر. الدراسة التي نشرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية، أجراها فريق من المعهد الفنلندي للصحة والرفاهية، حيث قام الباحثون بتحليل النظام الغذائي لـ5674 طفلا معرضين وراثيا للمرض، وتمت متابعتهم من الولادة حتى سن السادسة.

اضرار الشوفان والموز على الطفال

ووفقا للدراسة، بحلول سن السادسة، أصيب 94 طفلا من المشاركين بمرض السكري من النوع الأول، بينما أصيب 206 اخرون باضطرابات مناعية تزيد من خطر إصابتهم بالسكري، ودرس الباحثون 34 مجموعة غذائية مختلفة ووجدوا أن الأطفال الذين يستهلكون كميات أكبر من الموز، الشوفان، أو الزبادي يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض، لكن هذا الخطر يظهر فقط لدى الأطفال الذين لديهم استعداد وراثي.

فواكه مفيدة لصحة طفلك

على الجانب الاخر، وجد الفريق أن تناول الفراولة، التوت الأزرق، والتوت الأسود قد يلعب دورا وقائيا ضد هذه الحالة. فكلما زاد استهلاك الأطفال لهذه الفواكه، انخفض لديهم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول، وأشار الباحثون إلى أن السبب قد يكون بسبب احتواء التوت على مركبات “البوليفينول”، وهي مركبات نباتية تعرف بخصائصها المضادة للالتهابات، مما قد يساهم في الحد من تطور المرض.

تعليق سوفي فيرتانين