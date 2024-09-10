انت الأن تتابع خبر "بتمن كيلو هتشتري عربية" .. مزارع فقير ينجح في زراعة فاكهة نادرة سعر الحبة الواحدة منها 1000 دولار .. هيكسب منها دهب !!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوجد أكثر من 300 نوع من فاكهة الدوريان في تايلاند، و100 نوع في ماليزيا. ومنذ عام 1987، يتم بيع أنواع إضافية من هذه الفاكهة، ولكن في مناطق محلية. يرتبط الدوريان ارتباطًا وثيقًا بالمطبخ في جنوب شرق آسيا خاصة في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وكمبوديا وفيتنام، فاكهة “الدوريان” تعتبر من أفضل الأنواع وهي ثمرة نادرة مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها وتتمتع هذه الفاكهة بعدة فوائد مما يجعل بعض الأشخاص في أنحاء العالم يقبلون على شرائها عند رؤيتها، ويصل سعر الثمرة الواحدة إلى 14 مليون روبية أي ما يعادل 1000 دولار مما يجعلها أغلى فاكهة في العالم.

فوائد فاكهة الدوريان

تتمتع فاكهة الدوريان بالعديد من الفوائد، ومنها:

تحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين بي.

تحتوي على العديد من المعادن مثل البوتاسيوم والصوديوم والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك.

تحتوي على حمض الفوليك والفوسفور المهم، بالإضافة إلى بعض الزيوت النباتية التي تعود بالفائدة على الصحة.

يمكن معالجة الأرق بفضل وجود مادة التربتوفان، وهي حمض أميني أساسي يمكن أن تجعل مستويات الميلاتونين ترتفع وتتحرر بشكل طبيعي تمامًا.

تعتبر كميات كبيرة من الكربوهيدرات مصدراً هاماً للطاقة بالنسبة للناس.

يمكن أن يعزز السيروتونين من نشاط الجهاز العصبي ويساعدك على الشعور بمزيد من الاسترخاء والسعادة.

كيفية زراعة الدوريان

يمكن زراعة فاكهة الدوريان، لكن ينبغي توفير البيئة المناسبة لذلك، حيث: