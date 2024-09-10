انت الأن تتابع خبر معجزة ربانية ..«عشبة» ضعيها فى طعامك تطيل عمرك لـ 100 عام؟! تحميك من السرطان وأمراض القلب والزهايمر...ياريتني عرفتها من زماان ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر “روزماري” مفيدة لصحتك ولها القدرة على إطالة العمر، حيث تحميك من السرطان وأمراض القلب والزهايمر.

وقشر التفاح يحافظ على خلايا الجسم ويزيد من العمر بنسبة 35% كما أن تناول الأطعمة الحريفة يساهم في الحماية من أمراض القلب والسكتات الدماغية ويعزز من طول العمر.

حيث لاحظ العلماء أن 300 شخص من سكان هذه القرية عاشوا لأكثر من 100 عام دون الإصابة بأي مرض.

سر الظاهرة

توصل الباحثون إلى أن السبب وراء هذه الظاهرة هو عشبة الروزماري، حيث يعتقد سكان هذه القرية أنها تعود بالفائدة على صحتهم وأنها تساهم في حياتهم الطويلة بصحة جيدة وبدون إصابتهم بأمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب والزهايمر.

الروز ماري

أوضح الباحثون الذين سافروا إلى هناك بتكليف من جامعة كاليفورنيا وجامعة روما للبحث عن السر، أنهم يتبعون نظامًا غذائيًا متوسطيًا يركز على تناول كميات كبيرة من البروتينات والخضروات مع تقليل استهلاك النشويات إلى الحد الأدنى، بالإضافة إلى استخدام الروز ماري بشكل مكثف في تحضير أطبائهم.

المشي على الأقدام

ومن بين النتائج الإيجابية التي اكتشفها الباحثون أن سكان هذه القرية المطلة على البحر يحرصون يوميًا على المشي في الطرقات المؤدية إليهم واستنشاق الهواء النقي

قشر التفاح