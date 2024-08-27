أقوى بمليون مره من ابرة الانسولين !. عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فورا .. متوفرة ورخيصه !

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رياض - احمد صلاح - ننشر لكم من خلال موقعنا دوت الخليج حيث أن في اكتشاف أثار دهشة الأوساط الطبية، كشف باحثون صينيون عن نبات طبيعي مهمل يتمتع بقدرة فائقة على خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعله مرشح قوي ليكون أساس لعقاقير جديدة لعلاج داء السكري والبدانة، وأشار فريق دولي من الباحثين إلى أن نبات الحنظل، الذي يستخدم في العديد من مناطق آسيا ويستخدم لأغراض طبية، قد أظهر نتائج مدهشة في خفض نسبة السكر في الدم لدى الإنسان والحيوان على حد سواء.

عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم

وتعد هذه النتائج واعدة للغاية، خاصة في ظل الحاجة الماسة إلى بدائل للعقاقير الحالية لعلاج السكري، والتي غالبا ما تعاني من آثار جانبية وتحديات في الفعالية.

دراسة علمية تكشف أسرار الحنظل

أوضحت الدراسة، التي نشرت في دورية الكيمياء والأحياء” بقيادة الدكتور مون جيا تان من الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي، أن نبات الحنظل يحتوي على مركبات تعرف باسم كوكوربيتان تريتوربينويدس، والتي تم اختبارها على سكر الدم والتمثيل الغذائي للدهون في خلايا بشرية وفي فئران.

تأثير الحنظل على خلايا الجسم

أظهرت الدراسة أن مركبات الحنظل تحفز مستقبلات سكر الدم جلوت 4 على الانتقال من داخل الخلية إلى سطحها، مما يعزز من عملية التمثيل الغذائي الفعّالة للسكر، وتبين أن بعض هذه المركبات لها تأثيرات مشابهة للأنسولين، حيث أظهرت الاختبارات أن اثنين من المركبات المستخلصة من الحنظل ساعدت في خفض مستويات السكر في الدم وحرق الدهون بشكل ملحوظ، خاصة في الفئران التي تتناول غذاء عالي الدهون.

الحنظل أكثر من 70 مركب نشط