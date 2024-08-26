"مستحيل عقلك يستوعبها: ليه لازم تبطل شرب المياه من البلاستيك فورًا؟"

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رياض - احمد صلاح - عند تناول الماء من زجاجات بلاستيكية يمكننا بسهولة ابتلاع جزيئات بلاستيكية صغيرة دون أن ندرك ذلك الأبحاث الأخيرة كشفت عن وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة في عينات مياه معبأة من مختلف أنحاء العالم مما أثار القلق بشأن التأثيرات الصحية المحتملة.

ليه لازم تبطل شرب المياه من البلاستيك فورًا؟

تتسرب المواد الكيميائية من الزجاجات البلاستيكية والمنتجات الجلدية إلى أجسامنا مما يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل مقاومة الأنسولين، زيادة الوزن، اضطرابات الغدد الصماء، انخفاض الصحة الإنجابية، وحتى السرطان بينما لا تزال الأبحاث قائمة حول التأثيرات الطويلة المدى لجزيئات البلاستيك الدقيقة كما تشير الأدلة إلى أنها قد تتسبب في مخاطر صحية مثل الالتهابات، الإجهاد التأكسدي، وإمكانية نقل المواد الكيميائية الضارة.

للتقليل من تأثير الزجاجات البلاستيكية، يمكن اتخاذ الخطوات التالية:

استخدم زجاجات مياه قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، الزجاج، أو البلاستيك الخالي من BPA هذه البدائل ليست فقط صديقة للبيئة، بل تقلل أيضًا من تعرضنا للجسيمات البلاستيكية الدقيقة.

استخدم أنظمة تنقية مياه فعالة يمكنها إزالة الملوثات بما في ذلك الجسيمات البلاستيكية من مياه الصنبور رغم أنه لا توجد طريقة مثالية فإن اختيار أنظمة بتقنيات ترشيح متقدمة يمكن أن يقلل بشكل كبير من وجود المواد البلاستيكية في مياه الشرب.