انت الأن تتابع خبر ولا الجن الأزرق يعرفها .. ! عشبة جبارة ربانية متواجدة في كل منزل تجعلك تتخلص كافة مشاكل القولون وتخلصك من البراز المتحجر على الفور! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - السنا هو نبات طبيعي، تستخرج أوراقه من نبات الكاسيا سينا غالبا ما تستخدم عشبة السنا في تحضير شاي للتخلص من السموم نظرا لتأثيرها الملين القوي، ويمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك الذي يعاني منه بين 16 إلى 33 في المائة من البالغين.

على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت على استخدام السنا كعلاج مش دايم للإمساك والبواسير، إلا أن استخدامه لفترة تتجاوز 10 أيام قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية غير المريحة.

فوائد عشبة السنا

عشب السنا والذي يعرف بشكل شائع بقدرته كملين ومسهل، يحتوي على مركبات تعرف باسم أنثراكينون جليكوسيدات، والتي تسمى أيضاً سينوسيدات تؤدي هذه المركبات إلى تحفيز انقباضات الأمعاء، مما يساعد على طرد النفايات بسرعة.

إضافة إلى ذلك، يمكن للسنا أن يساهم في تليين البراز عن طريق مساعدة الأمعاء الغليظة على امتصاص كمية أكبر من الماء، مما يضيف مزيً من السوائل إلى البراز هذا يسهل مرور الفضلات من خلال الأمعاء الغليظة بشكل أسرع وأكثر سهولة.

تطهير القولون