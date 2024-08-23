انت الأن تتابع خبر مش هتروح لـ دكتور تاني خلاص .. أفضل طريقة لإزالة الشمع من الأذن بدون ألم وفي 5 دقائق فقط.. ياريتني كنت عرفتها من زمان! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواجه العديد من الأشخاص مشكلة تراكم الشمع الأصفر في الأذن، حيث يتكون هذا الشمع لحماية الأذن من الأضرار والحشرات والغبار والأوساخ ومع مرور الوقت، يمكن أن يتراكم هذا الشمع بشكل غير مفيد ويؤثر سلبا على السمع، وبالتالي يعتبر تنظيف الأذن وإزالة الشمع طريقة طبيعية للحفاظ على صحة الأذن وحمايتها من المخاطر.

طريقة سهلة ومضمونة لإزالة الشمع من الأذن

نقوم بتحضير كوب من الماء الفاتر وإضافة ملعقة صغيرة من الملح، ثم نمزج الخليط جيدا حتى يذوب الملح تماما بعد ذلك، نلف قطعة من القطن حول عود خشبي ونغمسها في الخليط ثم نضع العود في الأذن لمدة خمس دقائق، وهذه الطريقة تساعد الزيت في إزالة تراكم الشمع.

تنظيف الأذن من الشمع بماء الأكسجين

يتم شراء محلول بيروكسيد الهيدروجين بتركيز 3٪ من الصيدلية، ثم يتم استخدام حقنة معقمة لسحب 1،5 مل منه ووضع خمس قطرات في كل أذن، حيث يحدث انفجار خفيف نتيجة تفكك الأوساخ والشمع ويتم تنظيف الأذنين بقطع ورق طبي ووضع قطع صغيرة من القطن طوال الليل كما يتم إضافة ثلاث قطرات من زيت الزيتون لمدة يومين متتاليين، ويتم تكرار هذه العملية مرة واحدة في الشهر.

تنظيف الأذن بزيت الأطفال