انت الأن تتابع خبر معجزة "ربانية" جبارة طعام بسيط يغذي المخ ويحسن بنية الدماغ ويقوي الذاكرة خلال وقت قصير"احرص عليه" ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث أطباء أعصاب لموقع “توداي” الأميركي عن أهمية الأطعمة التي تتواجد في النظام الغذائي لكل شخص وخاصة بالنسبة إلى المخ حيث يتأثر المخ بالأنظمة التي يتناولها الإنسان بشكل متكرر في يومه حيث يقوم م المخ بامتصاص القيم الغذائية الموجودة في هذه الأطعمة لتحسين الذاكرة وخلايا المخ وتجعله يعمل بشكل فعال وكفء لذلك يجب الاهتمام بالأنظمة التي تحسم الذاكرة وتقويها وتجعل الذكاء حاد عند الأشخاص

أهمية وجبة الفطور للمخ والاطعمة التي تحسن الذاكرة

وعندما تحدث هؤلاء الأطباء عن أهمية الطعام للمخ اهتموا بذكر وجبة الفطور حيث يقوم بعض الأشخاص بعدم الاهتمام بها ومواصلة يومهم بدونها والاعتماد على وجبة الغداء وهو غير صحيح فالمخ يحتاج إلى العناصر الغذائية في الصباح ليعمل بشكل احسن واسرع وأهم الأطعمة التي يعتمد عليها المخ وكل أعضاء الجسم في الصباح هي الخضروات والفواكه والبقوليات والبروتينات ذات الدهون القليلة حتى لا تصيب الإنسان بالتخمة في بداية اليوم

اهم نصائح الأطباء لتحسين المخ وتقوية الذاكرة