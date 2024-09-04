أول رد سعودي بشأن استهداف جماعة الحوثي للسفينة السعودية «أمجاد» بالبحر الأحمر

الرياض - محمد الاطلسي - في أول رد رسمي، علقت المملكة العربية السعودية، على تعرض إحدى ناقلاتها لهجوم من قبل المليشيات الحوثية في البحر الأحمر.

وقالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري اليوم الثلاثاء إن الناقلة "أمجاد" المملوكة لها كانت تبحر في البحر الأحمر أمس الإثنين بالقرب من ناقلة أخرى تعرضت لهجوم، لكنها لم تكن مستهدفة، ولم تلحق بها أية أضرار أو إصابات.

وأضافت الشركة في بيان، "نؤكد بصورة لا لبس فيها أن 'أمجاد' لم تكن مستهدفة، ولم تلحق بها أية إصابات أو أضرار. ولا تزال السفينة تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المخطط لها من دون انقطاع".

وتابعت، "أبلغت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري جميع السلطات المعنية على الفور وتظل على اتصال مستمر مع طاقمنا، ونحن نراقب الوضع من كثب".

وكان الجيش الأميركي قد أعلن في وقت سابق أن الحوثيين هاجموا ناقلتي نفط خام، هما أمجاد التي ترفع علم السعودية وبلو لاغون التي ترفع علم بنما، في البحر الأحمر، الاثنين.