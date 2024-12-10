انت الأن تتابع خبر رسمياً.. قناة بي إن سبورتس تنفرد بحقوق بث بطولة كأس إنتركونتيننتال Intercontinental Cup والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت قناة بي إن سبورتس beIN Sports عن انفرادها بحقوق بث بطولة كأس إنتركونتيننتال ل2024، والذي يقام خلال الوقت الحالي في العاصمة القطرية الدوحة، وجاء ذلك عبر نشر إدارة القناة بيان رسمي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أكس تفاصيل ذلك القرار ولذلك نقدم السطور المقبلة كافة البيانات المقدمة حول هذا الأمر فتابعونا السطور المقبلة.

قناة بي إن سبورتس beIN Sports تنفرد بحقوق بث بطولة كأس إنتركونتيننتال

أشارت شبكة قناة بين إن سبورتس beIN Sports إنها تنفرد بحقوق بث بطولة كأس إنتركونتيننتال وعرض كافة المباريات للمسابقة التي تقام خلال الوقت الحالي ويكون ذلك من خلال قنواتها، علما أنه ستنقل القنوات المباراة التي تقام مساء يوم غدا الأربعاء 11 ديسمبر 2024 مباراة تجمع ما بين نادي بوتافوجو البرازيلي أمام فريق باتشوكا المكسيكي ويكون ذلك في الدور ربع النهائي للبطولة وتقام على ملعب 974، حيث يتأهل الفائز لمباراة نصف النهائي، ليتلاقى بذلك مع النادي الأهلي الأسبوع المقبل.

موعد المباراة القادمة للنادي الأهلي في بطولة كأس القارات للأندية لعام 2024

في سياق متصل، فأنه من المقرر بأن يكون موعد مباراة الأهلي القادمة في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024، مع الفريق الفائز من مباراة غدا “التي تجمع باتشوكا المكسيكي، ونظيره بوتافوجو البرازيلي” ويكون ذلك مساء السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر الحالي 2024، وتبدأ صافر اللقاء في تمام الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، وتقام المباراة على ملعب 974 بالدوحة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي القادمة في بطولة كأس القارات الإنتركونتيننتال