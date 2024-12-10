تعرف على تردد قناة توب موفيز 2024 لمتابعة الافلام الرعب

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الرياض - أحمد صلاح - قناة توب موفيز (Top Movies) هي قناة تلفزيونية متخصصة في عرض أفلام الأكشن، الرعب، والإثارة، وقد تم إطلاقها لتلبية احتياجات محبي هذا النوع من الأفلام في العالم العربي، تتميز القناة ببث أفلام حديثة ومشوقة تجذب فئات واسعة من المشاهدين، وتقدم محتوى مدبلج أو مترجم إلى اللغة العربية ليتناسب مع الجمهور المحلي، وتحرص توب موفيز على عرض الأفلام بجودة عالية وفي أوقات مناسبة، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة توب موفيز 2024

قناة توب موفيز هي واحدة من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية، وتحديدا أفلام الرعب والإثارة تحظى القناة بشعبية كبيرة في الوطن العربي نظرا للمحتوى المميز الذي تقدمه على مدار الساعة، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من أفلام الرعب تتراوح بين الكلاسيكية والحديثة، مما يرضي أذواق مختلف عشاق هذا النوع من الأفلام.

تعرف على تردد قناة توب موفيز 2024 بالنايل سات

تقدم القناة مجموعة من الأفلام التي تركز على الرعب والإثارة، مما يجعلها فريدة من نوعها في المشهد الفضائي العربي، كما تتميز القناة بعرض أفلام مترجمة إلى اللغة العربية، مما يساعد المشاهدين على فهم المحتوى بشكل أفضل، لذا سنتعرف الآن على تردد قناة على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10727.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط تردد قناة توب موفيز 2024

تعرض القناة الأفلام على مدار الساعة دون انقطاع، مما يتيح للمشاهدين فرصة الاستمتاع بمحتوى متجدد في أي وقت، ولتتمكن من مشاهدة قناة توب موفيز على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: