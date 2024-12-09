انت الان تتابع خبر تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وبجودة عالية HD والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تميزت قناة الفجر الجزائرية بمحتواها المتنوع ما بين البرامج الاجتماعية المسلسلات الدرامية التي تمتلك نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي، حيث اشتهرت القناة بعرض العديد من المسلسلات التركية الشهيرة بجودة متميزة بدون فواصل او إعلانات مملة، لذلك يمكن عرض تردد قناه الفجر الجزائرية من أجل الاستمتاع بالمحتوى المتميز الذي تقدمه القناة للجمهور الجزائري من خلال القادم.

تردد قناه الفجر الجزائرية

يمكن عرض تردد قناة الفجر الجزائرية من أجل متابعة أبرز المسلسلات الدرامية التي تقدمها القناة بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية المتميزة التي تحظى بنسب مشاهدة عالية في الدولة الجزائرية، حيث يمكن عرض تردد القناة من خلال التالي:

تردد القناة على نايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 12130.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

خطوات ضبط قناة الفجر الجزائرية

بعدما استطاعت قناة الفجر الجزائرية أن تفرض نفسها على الشاشات الجزائرية، يمكن الآن توضيح خطوات ضبط القناة الجزائرية على جهاز الاستقبال من أجل مشاهدة متميزة لأبرز ما تقدمه القناة للجمهور الجزائري، وذلك من خلال التالي:

النقر على زر القائمة في جهاز التحكم الخاص بجهاز استقبال للتلفاز.

الضغط على خانة إضافة تردد جديد.

تحديد القمر الصناعي إدخال تردد القناة.

إدراج معدل الترميز ومعدل الخطأ والاستقطاب.

النقر على خانة بحث.

بعد انتظار انتهاء عملية البحث النقر على حفظ من أجل إتمام عملية حفظ كافة التغييرات الجديدة، والاستمتاع بما يعرض على القناة.

أبرز البرامج والمسلسلات التي تقدمها قناة الفجر الجزائرية