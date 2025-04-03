الجنائية الدولية: المجر ملزمة بالتعاون بشأن مذكرة توقيف نتنياهو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 01:33 مساءً -

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن دولة المجر، ملزمة بالتعاون معها بشأن مذكرة توقيف رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

كانت وكالة الأنباء المجرية الرسمية، قد أعلنت قبل قليل، ان فيكتور أوربان رئيس وزراء دولة المجر، قد أعلن أن دولته ستنسحب من اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.

كانت منظمة العفو الدولية، قد طالبت دولة المجر باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال سفره إليها وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.