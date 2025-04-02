الحماية المدنية بالقاهرة تستجيب لإستغاثة مواطن وتنقله إلى المستشفى لتلقى العلاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 04:29 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى، وسرعة التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تخص أمن وسلامة المواطنين، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من مواطن مقيم بدائرة قسم شرطة بدر غير قادر على الحركة، ويرغب فى الإنتقال لإحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبى عليه لكونه مقيم بمفرده.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ حيث تبين تواجد المبلغ مصاب بحالة أعياء شديدة ومستلقى خلف باب الشقة محل سكنه، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وأوجه الرعاية الطبية اللازمة.

ولاقى ذلك إستحسان المواطن والأهالى وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية نظراً لسرعة إنتقالهم والإستجابة للبلاغ