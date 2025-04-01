برلمانى: مصر ترفض رفضا قاطعا تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 05:27 مساءً - ثمن النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، موقف مصر الثابت والداعم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من ديارهم.

وأكد "مهران"، أن مصر ترفض رفضًا قاطعًا تصفية القضية الفلسطينية بأي أدوات عسكرية أو محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية وتهدد الأمن القومي المصري.

وشدد عضو صحة الشيوخ، على أن موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمة للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.

وأشار النائب علي مهران، إلى أن مصر تعمل على توحيد الجهود لتفعيل عملية السلام، وتسعى لاستعادة الفلسطينيين لحقوقهم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

ونوه النائب علي مهران بأن مصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وأن استقرار فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم جهود مصر الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.