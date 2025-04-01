قبل لقاء الليلة.. مشوار الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 03:32 مساءً - يستعد الأهلى لمباراته المرتقبة مع الهلال السودانى الليلة باستاد القاهرة الدولى فى ربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين على استاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية ثم حقق فوزاً عريضاً على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة بالقاهرة ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد ثم فاز على استاد أبيدجان الإيفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من أورلاندو بيراتس بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة.

فيما بدأ الهلال السودانى مشواره بالبطولة بتخطى عقبة أهلى بنى غازى الليبى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد ثم التعادل بهدف لكل فريق في مباراة الإياب ثم تخطى بطل السودان عقبة فريق سان بيدرو الإثيوبى بالتعادل ذهاباً 2-2 ثم الفوز إياباً بهدف لكل فريق وفى دور المجموعات حقق الهلال الفوز على يانج أفريكانز التنزانى بهدفين دون رد ثم فاز على مازيمبى الكونغولى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على مولودية الجزائر بهدف دون رد ثم تعادل مع مولودية الجزائر بهدف لكل فريق ثم خسر من يانج أفريكانز بهدف دون رد ثم خسر من مازيمبى برباعية دون رد بالجولة الأخيرة.

وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

ماميلودي صن داونز - الترجي الرياضي

الأهلي - الهلال السودانى

مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس

بيراميدز - الجيش الملكي المغربى