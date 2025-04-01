القومي للمرأة يختتم مبادرة ”مطبخ المصرية بإيد بناتها” لدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 10:29 صباحاً - في إطار جهوده المستمرة لدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات مبادرة" مطبخ المصرية "التى أطلقها للعام الثالث على التوالى خلال شهر رمضان الكريم، وجاءت هذا العام بعنوان "مطبخ المصرية بإيد بناتها" وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وضمن المبادرة الرئاسية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الأوقاف المصرية

وأكدت الأستاذة ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس أن المبادرة نجحت هذا العام في انتاج ١٨٨٧٤٠ وجبة بمشاركة ١٠٦٤٣ سيدة تم تدريبهن على اعداد الولائم فى ٨٨٩ قرية وحى بجميع المحافظات، مضيفة ان المجلس يسعى دائماً لتمكين المراة اقتصاديا من خلال توفير برامج تدريبية تساعدها على تحسين مستوى المعيشة.

ومن الجدير بالذكر أن مطبخ المصرية هو مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام، يعمل على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطهو، فضلا عن إعدادهن للوجبات حتى يصبحن طاهيات محترفات، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاه الماهرين بالمحافظات للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى.