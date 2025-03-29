الطقس اليوم السبت 29-3-2025.. انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 10:29 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 29 مارس 2025 الموافق 29 رمضان، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، وطقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.5، مع وجود فرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب ، تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 27 درجة

الصغرى 16

الإسكندرية

العظمى 23

الصغرى 13

مطروح

العظمى 26 درجة

الصغرى 13

سوهاج

العظمى 29 درجة

الصغرى 16

قنا

العظمى 34 درجة

الصغرى 17

أسوان

العظمى 37 درجة

الصغرى 19 درجة