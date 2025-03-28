وزير الداخلية يجتمع مع قيادات الوزارة لمتابعة إجراءات تأمين احتفالات عيد الفطر وعيد القيامة المجيد (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 مارس 2025 04:28 مساءً - عقد محمود توفيق، وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه لحماية أمن وسلامة المواطنين.

قدم وزير الداخلية، في بداية الإجتماع التهنئة لأعضاء هيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأعرب سيادته عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية فى تأدية المهام الموكلة إليهم، وهو ما إنعكس جلياً فيما تحقق من نجاحات وإنجازات متميزة ساهمت فى إدراك المنظومة الأمنية لمُستهدفاته.