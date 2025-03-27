جامعة الأزهر تنعى الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة السابق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 04:33 مساءً - تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وجميع منسوبي جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدر قرار فى 16 يوليو 2024 بندب الدكتور محمد ‏المحرصاوي، أستاذ اللغويات المتفرغ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، رئيس جامعة الأزهر السابق؛ للعمل ‏رئيسًا لأكاديمية الأزهر الشريف لتأهيل الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى وتدريبهم.‏

كما قرَّر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ندب الدكتور حسن صلاح الصغير، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، للعمل مشرفًا عامًّا على لجان الفتوى بالجامع الأزهر، و‏أمينًا عامًّا مساعدًا لمجمع البحوث الإسلامية للشئون العلمية والبحوث. ‏