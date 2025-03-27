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البابا تواضروس الثانى يهنئ وزير الدفاع والقوات المسلحة بعيد الفطر

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البابا تواضروس الثانى يهنئ وزير الدفاع والقوات المسلحة بعيد الفطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 01:27 مساءً - بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب قداسته، في برقيته، عن خالص تهانيه القلبية لوزير الدفاع وجميع رجال القوات المسلحة المصرية، من ضباط وضباط صف وجنود، مشيدًا بجهودهم المخلصة في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

كما توجه بالدعاء أن يمنحهم الله الصحة والقوة، وأن يساندهم في أداء رسالتهم الوطنية السامية لمواجهة التحديات وصون مقدرات البلاد.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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