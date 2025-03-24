محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين ورئيس مركز منفلوط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 02:25 مساءً - وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات التي يقوم بها الباعة الجائلون في شوارع وميادين المدن والقرى على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على المظهر الحضاري وتسهيل حركة المرور للمواطنين والمركبات، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لهذه الحملات لضمان الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تساهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال رئيس المركز واصلت شن حملات لرفع اشغالات المحال التجارية وفروشات الباعة الجائلين والمقاهي المخالفة وكافة أشكال التعديات على حرم الطريق بمدينة منفلوط حيث استهدفت الحملة رفع الإشغالات من شارع جناين أيوب وشارع البستان لاعادة الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية وذلك تحت إشراف نواب رئيس المركز ومسؤولي قسم الإشغالات وباستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز.

وأكد المحافظ أن الحملات ستستمر بشكل دوري للتأكد من عدم تكرار هذه التعديات مشددًا على عدم التهاون أو التقاعس مع المتعدين على حرم الطريق لتحقيق الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بحدود محلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً علي المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيراً لحركة المرور وسير المواطنين مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقاً للإمكانات المتاحة.