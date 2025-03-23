الاعتماد والرقابة الصحية تنظم عددًا من البرامج التدريبية لتطوير الكوادر البشرية بالقاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 03:31 مساءً - - رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: "التدريب المستمر هو الضامن الأساسي لتغيير ثقافة الجودة في المنشآت الصحية وضمان استدامتها"

- الدكتور "أحمد طه": 870 متدربًا من 17 محافظة استفاد من البرامج التدريبية خلال شهري يناير وفبراير

أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اهتمام الهيئة بتطوير قدرات الكوادر البشرية في المنشآت الصحية، من خلال تنفيذ عددا من البرامج التدريبية المتنوعة والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الجودة والحوكمة الإكلينيكية، مشيرا إلى أن التدريب المستمر يعد ركيزة أساسية لترسيخ ثقافة الجودة في المنشآت الصحية وضمان استدامتها.

وأضاف، أن البرامج التدريبية تأتي ضمن استراتيجية هيئة الاعتماد والرقابة الصحية نحو تعزيز ثقافة التحسين المستمر والجودة والحوكمة داخل المنشآت الصحية، حيث يعد استثمارا في المستقبل الصحي لمصر بما يضمن تحسين الخدمات والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة للمرضى.

وفي إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ووزارة الصحة والسكان، تم تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون بين مركز التدريب بالهيئة، وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الصحة والسكان، حول "الحوكمة الاكلينيكية وتطبيقها ضمن معايير جهار"، وذلك على مدار 5 ايام، بمشاركة 35 متدرب من العاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام الوزارة و١٧ محافظة بنطاق الجمهورية.

تناول البرنامج التدريبي استعراض مفهوم الحوكمة والأعمدة الأساسية التي ترتكز عليها الحوكمة الاكلينيكية وتطبيق مفاهيم الحوكمة الاكلينيكية المختلفة ضمن معايير جهار للاعتماد، كما تضمن البرنامج تطبيقات عملية فردية ومجموعات لتطبيق مفاهيم الحوكمة.

كما نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع مستشفى طب الاسنان بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، برنامجا تدريبيا حول "متطلبات جهار للسلامة الخاصة بالمستشفيات"، والذي استمرت فعالياته على مدار يومين، بمشاركة 87 متدربا من العاملين بكلا من مستشفى طب الاسنان بجامعة قناة السويس، والمستشفى الجامعي، ومستشفيات القطاع الخاص.

تضمن التدريب شرح متطلبات الاعتماد المبدئي للمستشفيات، وأليات تطبيق معايير الجودة، وأفضل الممارسات لتحقيق الامتثال لمعايير الاعتماد، إلى جانب استعراض دراسات حالة وتطبيقات عملية، بما يعزز فهم المتدربين لكيفية تطبيق متطلبات الاعتماد داخل مؤسساتهم.

وبالتعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برنامجًا تدريبيًا حول "متطلبات الاعتماد المبدئي للمستشفيات"، وذلك ضمن البرامج التدريبية الموجهة للكوادر الصحية.

شارك في البرنامج ١٤٠ متدربًا من العاملين بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث تناول متطلبات الاعتماد المبدئي للمستشفيات، وآليات تطبيق معايير الجودة، وأفضل الممارسات لتحقيق الامتثال لمعايير الاعتماد. كما تضمن البرنامج استعراض دراسات حالة وتطبيقات عملية، مما عزز فهم المتدربين لكيفية تفعيل متطلبات الاعتماد داخل مؤسساتهم.

وفي ضوء تفعيل بروتوكول مع محافظ البحيرة حول تدريب الكوادر البشرية بالقطاع الصحي بالمحافظة، نفذت الهيئة برامج تدريبية على متطلبات " جهار" للسلامة الخاصة بالمستشفيات لعدد ٢٨١ متدرب ، ولمراكز الرعاية الأساسية لعدد ١٨٦متدرب،

وحول اختلافات الاصدار الحديث لمعايير اعتماد المستشفيات لعام 2025 نفذت الهيئة بالتعاون مع القطاع الطبي بوزارة الداخلية برنامج تدريبي لعدد ٥٠ متدرب ، بالإضافة إلى المشاركة في فاعليات يوم التوعية بسلامة المرضى .

ولضمان بيئة آمنه داخل القطاع الصحي لحماية المرضى والعاملين في مستشفيات الصدر التابعة للقطاع العلاجي نفذت الهيئة برنامج تدريب على متطلبات " جهار" للسلامة لعدد 22 متدرب، وورشة عمل متخصصة بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل على معايير مكافحة ومنع انتشار العدوى بهدف تعزيز بيئة آمنة وتقليل مخاطر الأمراض المعدية لعدد ٥٠ متدرب واختتمت الفعاليات بتوصيات تدعم تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية في مصر.

يذكر أن جميع البرامج التدريبية تتضمن ورش عملية لتعزيز التفاعل من جانب المشاركين، وتبادل الخبرات والتجارب العملية حول كيفية تطبيق معايير الجودة والتحسين المستمر داخل المؤسسات الصحية، وشرح متطلبات جهار للسلامة الخاصة بالمستشفيات.

هذا بجانب الورش التدريبية الحديثة المتاحة للأفراد والتي أعلنت الهيئة عن تفاصيلها في مجالات: كتابة السياسات والاجراءات، أدوات الجودة، الخطط وفق معايير جهار، الإبلاغ عن الحوادث وتحليل السبب الجذري، مقاييس الجودة.

قام بتنفيذ البرامج التدريبية إدارة التدريب للغير بالهيئة بقيادة د. الشيماء عبدالفتاح، مدير عام الإدارة ، تحت اشراف د. نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، وذلك بمشاركة نخبة من المحاضرين من خبراء الجودة والحوكمة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب متخصصين من القطاع الصحي الجامعي والمؤسسات البحثية المتخصصة.