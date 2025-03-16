أمن أسوان يضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

فى مديرية أمن أسوان، ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (قرابة 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ عدد (666) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط، ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (قرابة 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص"، عبارة عن (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لــ 3 منهم معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.