شروط أول سلبي بين الأهلي والزمالك: الأحمر هاجم والأبيض فرض أسلوبه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 08:26 مساءً -

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك المُقامة حالياً باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز بالتعادل السلبي.

بدأت المباراة بحذر واضح من الفريقين وإن كانت السيطرة للأهلي الذي ضغط مُستغلاً سرعة الشحات وجراديشار ومرر الأخير للأول كرة عرضية جيدة لكن محمد عواد حارس الزمالك تدخل في الوقت المناسب وسدد أحمد رضا كرة ضعيفة مرات بجوار القائم ، ورد الزمالك بهجمة خطرة قادها عمر جابر لكن تعامل معها دفاع الأهلي بشكل جيد.

ازادات المباراة سخونة بين الفريقين بمرور الوقت لكن "اللمسة الأخيرة" مازالت غير مُكتملة من جانب الفريقين ، وسدد امام عاشور كرة قوية لمست "يد" محمد عواد وأرتطمت بالقائم وترفض دخول الشباك.

تحسّن أداء الزمالك وقاد أكثر من هجمة على مرمى الزمالك عن طريق عبد الله السعيد وزيزو ، وتوقف اللعب لعلاج أمام عاشور ، ثم أشهر الحكم النرويجي بطاقة صفراء لـ نبيل عماد دونجا في الدقيقة 36 بسبب الخشونة مع أحمد رضا.

حاول الفريقين التسجيل لكن دون جدوى مع تراجع أداء الأهلي الذي أنخفض مستواه فيما أرتفع أداء الزمالك إلى حد كبير لكن الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي.

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي -أكرم توفيق - رامي ربيعة - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور - أحمد رضا - محمد عبد الله وجراديشار.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي: وسام أبو على - عمرو السولية - كريم وليد - عمر الساعي - مصطفى العش - محمد هاني - مصطفى شوبير - كريم الدبيس - أشرف بن شرقي.

تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي

فيما يضم تشكيل الزمالك ، كلاً من : محمد عواد – محمود حمدي الونش - بنتابج- عمر جابر- حسام عبد المجيد- صلاح مصدق – نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد- أحمد مصطفى زيزو وسيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كلاً من، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وأحمد الجفالي ومصطفى شلبي وناصر منسي وحسام أشرف.

طاقم تحكيم مباراة القمة

ويُدير المباراة طاقم تحكيم نرويجي ، بقيادة إسبين إسكوس كحكم للساحة ومعه جان إيريك إنجان وإسحق باشيفكين كمساعدين وعثمان إسلام حكماً رابعاً والثنائي توم هارالد هاجن وكريستوفر هاجينس لتقنية الفيديو.

ويمتلك فريق الأهلى 32 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يهزم، وسجل 26 هدفا وتلقت شباكه 8 ، فيما يمتلك فريق الزمالك 27 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاث خسائر، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14.

فاز الأهلى على الإسماعيلى برباعية دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما تعادل الزمالك مع بتروجت بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.