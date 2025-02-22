تشكيل الزمالك أمام الأهلي: زيزو والجزيري وصلاح مصدق أساسيون

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 06:32 مساءً -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي، المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايج - حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" -صلاح الدين مصدق .

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم : سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

التقى الأهلى والزمالك فى 128 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 50 فوزا وسجل 163 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 28 فوزا وسجل 113 هدفا، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

وسجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2)، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه(4 – 2)

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956.