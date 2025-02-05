نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من اضطرابات جوية وأمطار غزيرة على معظم أنحاء مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 لاضطرابات جوية شديدة، حيث تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، مصحوبة بأمطار غزيرة متفاوتة الشدة على العديد من المناطق، تشمل المحافظات الساحلية، ومدن القناة، وسيناء، وصولًا إلى القاهرة الكبرى.

الأمطار الغزيرة تتسبب في تقلبات جوية

أوضحت الهيئة في تقريرها أن أماكن سقوط الأمطار اليوم تشمل المناطق الواقعة على السواحل الغربية، مثل السلوم، مطروح، الضبعة، وكذلك الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، العريش، رفح، بالإضافة إلى الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وبعض المناطق الأخرى مثل الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، القاهرة، الجيزة.

كما أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة وقد تكون متفاوتة في شدتها على مدار اليوم.

انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ

كما أشارت الهيئة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم محافظات مصر، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة في المدن المصرية

تتراوح درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف المدن المصرية كالتالي:

القاهرة : العظمى 19، الصغرى 11

: العظمى 19، الصغرى 11 الإسكندرية : العظمى 19، الصغرى 11

: العظمى 19، الصغرى 11 الإسماعيلية : العظمى 21، الصغرى 10

: العظمى 21، الصغرى 10 دمياط : العظمى 19، الصغرى 13

: العظمى 19، الصغرى 13 شرم الشيخ : العظمى 23، الصغرى 15

: العظمى 23، الصغرى 15 الغردقة : العظمى 26، الصغرى 14

: العظمى 26، الصغرى 14 أسوان : العظمى 26، الصغرى 13

: العظمى 26، الصغرى 13 سيوة : العظمى 19، الصغرى 8

: العظمى 19، الصغرى 8 كاترين: العظمى 18، الصغرى -0

نصائح المواطنين

مع هذا الطقس المضطرب، يُنصح المواطنون باتخاذ الحذر أثناء التنقل، خاصة في المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة، وكذلك ارتداء الملابس الثقيلة للتكيف مع درجات الحرارة المنخفضة.